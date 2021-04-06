Япония продлила запрет на торговлю с КНДР на два года

Санкции связаны ядерными и ракетными программами Северной Кореи.

Япония продлила запрет на торговлю с КНДР на два года
Фото: globallookpress.com

Правительство Японии решило продлить на два года односторонние санкции против Северной Кореи. Ограничения включают в себя, в частности, запрет на любую торговлю с КНДР.

Решение было принято, "чтобы поддерживать давление на страну с требованием отказаться от ядерных и ракетных программ, а также достичь прогресса в вопросе прошлых похищений японских граждан", сообщило во вторник, 6 апреля, агентство Kyodo.

Кроме того, санкционные меры предусматривают запрет на заход в порты Японии зарегистрированных в КНДР судов, а также судов, которые становились на якорь у берегов Северной Кореи.

Ограничительные меры продлены в связи с ожидаемым окончанием срока их действия 13 апреля.

Ранее, 25 марта, стало известно о пуске КНДР двух ракетных снарядов в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что речь шла о баллистических ракетах.

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