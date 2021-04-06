Кравчук инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ

С момента последнего заседания оккупанты убили трех военных, ранили еще пять человек, в том числе и гражданского.

Кравчук инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ
Фото: rubryka.com

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по войне на востоке инициирует внеочередное заседание в связи с грубым нарушением режима тишины.

С момента прошлого заседания 30 марта в результате обстрела оккупантов был ранен мирный житель Красногоровки, убиты три военных ВСУ, еще четыре получили травмы и ранения. Об этом сообщили на канале украинской делегации в ТКГ в Telegram.

"Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск РоSSийской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров", - говорится в сообщении.

В связи с этим глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращению к строгому выполнению договоренностей.

Дату заседания пока не объявляют. Согласно плану, следующее заседание должно было состояться 14 апреля, на нем должны были рассматривать перемирие на Пасху.

Напомним, что на прошлом заседании Украина предлагала установить новый режим прекращения огня с 1 апреля, но договориться с оккупантами не получилось.

Кравчук объяснил, что договориться о прекращении огня не удалось из-за позиции РоSSии: "Она вчера заявила словам Грызлова, что не хочет возвращаться в режим тишины. Если она заявит, что она не хочет возвращаться и к проведению нормандской встречи, тогда возникает вопрос: а чего же в конце концов РоSSия хочет? Вывод будет один - войны".

Серьезную обеспокоенность действиями РоSSии на границах с Украиной и на востоке нашего государства выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он позвонил по этому поводу Владимиру Зеленскому.

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