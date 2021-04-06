В МИД прокомментировали роSSийские фейки об убитых ВСУ детях

Свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашел в гараже.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на распространяемую роSSийскими СМИ информацию о гибели пятилетнего мальчика в оккупированном Александровском якобы в результате удара беспилотника ВСУ.

"Stopfake опроверг этот фейк. Свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашел в гараже. Более того, Александровское находится на расстоянии 30 км от украинских позиций. Ни один беспилотник ВСУ просто не сможет туда долететь", - написал в фейсбуке представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что фейки об убитых детях - неотъемлемая часть роSSийских психологических операций против Украины.

"Все мы помним о вымышленном «распятом» мальчике в Славянске. Как и прошлый, нынешний вброс имеет целью разжечь вражду на оккупированных территориях и в РоSSии, исказить действительность, оправдать провокации роSSийских группировок. Именно поэтому в контактах с международными партнерами Украина отмечает, что, как только РоSSия обостряет ситуацию с безопасностью на востоке, ее информационные войска идут впереди и формируют медийный «фон» для оправдания преступлений роSSийской армии. История о ребенке из Александровского - очередной пример инструментария таких операций", - отметил представитель МИД .

Николенко отметил, что стратегические партнеры Украины это прекрасно понимают и не воспринимают роSSийские инсинуации.

"РоSSийские фейки можно побороть только благодаря системной работе. За годы войны наша страна накопила мощную экспертизу на уровне неправительственных организаций. Начинают деятельность специализированные центры противодействия дезинформации. Работаем и над другими международными инициативами", - добавил Олег Николенко.