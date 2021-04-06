В "Слуге народа" прокомментировали возможность введения комендантского часа
Радуцкий выступил за усиление патрулей Нацполиции и Нацгвардии.
Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сомневается, что в Украине введут комендантский час.
Об этом народный депутат заявил в интервью РБК-Украина.
По его словам, президента Владимира Зеленского "обвинят во всех смертных грехах", когда будет голосование в Раде по поводу введения коменданского часа.
"Поэтому я надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен, хотя может быть разная ситуация. Но то, что мы должны усилить патрули Национальной полиции и Национальной гвардии в городах, в селах, на транспорте - это однозначно", - заявил он.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко допустил введение комендантского часа, если "будут зашкаливать цифры" заболеваемости COVID-19.