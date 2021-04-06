Тимошенко: украинский народ единственный в мире, кто почти не вакцинируется

За последние сутки в Соединенных Штатах провакцинировано 4 миллиона человек, а в Украине - 919 человек

Государство должно обеспечить больным условия для лечения в изоляции, а здоровым - возможность работать. Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Действовать надо четко и быстро. Прежде всего - изолировать больных людей, чтобы они не заражали здоровых. Для этого должна быть единая «горячая линия», куда больной человек может обратиться. Если у него тяжелое состояние, к нему приезжает скорая помощь и везет в стационар. Если человек может лечиться амбулаторно, то приезжает мобильная группа, делает тесты, выдает лекарства, держит на контроле состояние человека и обеспечивает всем необходимым», - отметила Юлия Тимошенко.

Если бы было соблюдено это первое условие, уверена лидер «Батькивщины», то столица могла бы обойтись без остановки транспорта и жесткого локдауна. Здоровые люди имели бы возможность работать, соблюдая санитарные и гигиенические требования.

«Все это подробно прописано в принятом постановлении. Однако у нас такие тяжелые последствия из-за хаоса государственного управления», - подчеркнула она.

Хаос в государственном управлении, по словам Тимошенко, привел к тому, что страна потеряла время на разработку отечественной вакцины и не смогла оперативно закупить достаточное количество вакцин. А теперь вакцинация населения происходит чрезвычайно низкими темпами.

«Для сравнения: за последние сутки в Соединенных Штатах провакцинировано 4 миллиона человек, а в Украине - 919 человек. Украинский народ по сути единственный в мире, кто почти не вакцинируется», - возмутилась Юлия Тимошенко.

Напомним, 20 октября 2020 года Верховная Рада приняла постановление №4228, разработанное командой «Батькивщины», в котором содержится пошаговый план действий для противодействия COVID-19.