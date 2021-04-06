В южных приграничных районах Украины объявлены сборы теробороны

Сборы проведут для "усиления и защиты госграницы, борьбы с ДРГ".

В южных приграничных районах Украины объявлены сборы теробороны
Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

В приграничных районах Украины в отдельных областях южного региона объявлены сборы территориальной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

"С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны (далее - ТРО) к выполнению задач по назначению, выполнению задач ТРО по контролю населенных пунктов, усиления и защиты государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с ДРГ, в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы", - говорится в сообщении.

Основными целями сборов является совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах:

  • по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытию десантно-доступных участков побережья;
  • выполнению задач по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроля населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;
  • борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил в Раде, что РоSSия сгоняет военную технику к украинским границам. РоSSия наращивает войска под видом подготовки к учениям "Запад-2021". Вражеские войска сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области. В тот же день Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

Главное управление разведки Минобороны заявило, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в том числе к наступлению вглубь территории Украины.

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