В Одессе планируют перезахоронить жертв политических репрессий

По разным данным, в районе 6-го километра Овидиопольской дороги могут быть похоронены от 5 до 20 тысяч человек.

5 апреля в Одессе состоялась рабочая встреча городского головы Геннадия Труханова с представителями Украинского института национальной памяти и общественных организаций, которые занимаются вопросами поиска и перезахоронения погибших воинов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники встречи обсудили проведение мероприятий по исследованию места массового захоронения жертв политических репрессий в районе 6-го километра Овидиопольской дороги. Это необходимо для дальнейшего перезахоронения жертв репрессий, которые были здесь расстреляны в 1937-1938 годах. По разным данным, там похоронены от 5 до 20 тысяч человек. Речь идет не только об украинцах, но и о поляках, а также представителях других национальностей.

Мэр Одессы подчеркнул, что основная задача - сохранить историческую память. А люди, погибшие во времена репрессий, должны быть перезахоронены со всеми почестями, которых они достойны.

«В планах - поднять списки погибших в 1937-1938 годах. Провести разведывательные работы по периметру захоронения и выяснить его пределы. Наша первоочередная цель - понять, сколько там погибших. То, что нужно будет сделать - это очень большой объем работ и средств. Однако мы должны сохранить нашу историческую память и вместе сделать все от нас зависящее, чтобы достойно проводить погибших», - подчеркнул Геннадий Труханов.