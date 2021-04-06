У Байдена поддержали санкции против Турции за оборонные соглашения с РоSSией

Ранее ограничения против этих же лиц в госоргане поддержали в администрации Дональда Трампа.

Госдеп США поддержал введение санкций в отношении четырех турецких федеральных чиновников и Управления оборонной промышленности (SSB) за соглашения с роSSийским оборонным сектором.

На сайте Федерального реестра США выложили документ с пометкой, что официально его обнародуют 4 июля нынешнего года. В нем указано, что ограничительные меры вводятся в соответствии с законом "О противодействии противникам США путем санкций".

Ограничения применят к четырем чиновникам, в том числе и главе SSB Исмаилу Демиру. Ему и другим запретят въезд в США , заблокируют их активы на территории Штатов, а американцам запретят проводить с ними финансовые операции. Также управлению запрещено экспортировать американскую продукцию и получать кредиты более $ 10 млн.

"Государственный секретарь определил, что турецкое юридическое лицо, которое возглавляет оборонную промышленность (SSB), сознательно совершило крупную сделку с лицом, являющимся частью оборонного или разведывательного сектора Правительства РоSSийской Федерации, действующим в его интересах или от его имени. Госсекретарь также избрал определенные санкции, которые будут наложены на SSB и ее президента, Исмаила Демира, вице-президента SSB Фарука Йигита, начальника управления воздушной обороны и космоса SSB Серхата Генцоглу и руководителя программы регионального управления систем противовоздушной обороны SSB Мустафу Альпер Дениза", - говорится в документе.

Напомним, что эти санкции против SSB решила ввести еще администрации Дональда Трампа за то, что Анкара приобрела у РоSSии 3PC C-400.

В 2019 году РоSSия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Контракт между странами на поставку ЗРК С-400 был подписан в конце 2017 года. Позже глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что речь идет о четырех дивизионах С-400 на общую сумму около 2,5 млрд долларов.

В начале июня 2019 года постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявил, что Турция должна сделать выбор между роSSийскими ЗРК С-400 и американскими истребителями F-35. В США опасаются, что одновременное использование роSSийского и американского оружия позволит Москве получить доступ к секретной информации о новых F-35.