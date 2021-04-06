Почти половина заробитчан намерены остаться в Польше

Почти половина заробитчан намерены остаться в Польше

Все больше украинских трудовых мигрантов в Польше планируют приобрести недвижимость и открыть свой бизнес в этой стране.

Об этом свидетельствует отчет о настроениях украинских граждан, которые работают в Польше, составленный компанией Gremi Personal по итогам проведенного в феврале опроса среди 1100 мигрантов, сообщает Польское радио.

Согласно данным опроса, две трети украинцев в Польше планируют подать здесь документы для получение разрешения на постоянное проживание в стране. Лишь каждый третий хочет быстро заработать деньги и вернуться в Украину.

При этом почти половина (46,4%) респондентов планируют остаться жить в Польше навсегда, а почти 52% намерены перевезти в Польшу свою семью.

Кроме того, все больше украинцев надеются открыть собственный бизнес в Польше. В 2020 году об этом заявляло 25%, а уже в 2021 году свою предпринимательскую деятельность хотят начать 40% опрашиваемых лиц.

Также все больше украинцев решается на покупку недвижимости в Польше. Исследование показывает, что в 2020 году такое намерение декларировали 34% респондентов, тогда как в 2021 году количество желающих возросло до 55%.

Согласно данным исследования, чаще всего на трудовую миграцию в Польшу решаются молодые люди до 39 лет, 51% из них составляют женщины. 28% респондентов указали, что имеют высшее образование, а 48% – профессионально-техническое или среднее специализированное образование.

По оценке Gremi Personal, всего в Польше работает около 1,2 млн мигрантов из Украины. Согласно данным опроса, 10% из них трудоустровены на руководящих должностях, 16% заняты в сфере образования, машиностроения, IT и медицины. В свою очередь, более половины (53%) работают в сфере услуг или выполняют физическую работу.



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