Еще один украинский военный погиб у Золотого-4 на Луганщине

Вследствие прицельного обстрела из стрелкового оружия позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Золотое-4 на Луганщине погиб военнослужащий из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки “Север”.

"5 апреля вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских защитников неподалеку Золотого-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в результате прицельного обстрела из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников неподалеку Авдеевки погиб украинский военный.