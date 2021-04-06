В Латвии пророSSийские силы развернули кампанию по дискредитации украинских дипломатов, - посольство

Пропагандисты прибегают к компиляции и фальсификации высказываний посла Украины.

В Латвии пророSSийские силы развернули кампанию по дискредитации украинских дипломатов, - посольство
Фото: diskiem.lv

ПророSSийские силы начали кампанию по дискредитации Посольства Украины в Латвии и украинского посла в стране Александра Мищенко.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Латвии.

"По информации Посольства, в связи с принципиальной позицией Посла Украины в Латвии Александра Мищенко по разоблачению преступной деятельности против Украины так называемой украинской организации, а на самом деле марионетки в руках Кремля - Объединения украинских обществ Латвии, пророSSийские силы начали кампанию по дискредитации Посла Украина и Посольства путем компиляции и фальсификации высказываний Посла Украины из открытых источников, интервью и т.д.", - говорится в сообщении.

В частности, используются видеоматериалы 40-минутного интервью Посла Украины Александра Мищенко для "Radio Baltkom" от 30 апреля 2019 года.

"Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует об антиукраинской сущности так называемой украинской организации "Объединение украинских обществ Латвии", которое на самом деле работает в интересах страны-агрессора РоSSии", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта Совет директоров Всемирного конгресса украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии, поскольку "его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям СКУ".

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