Украина исключает возобновление переговоров по Донбассу в Минске, - Резников

Украинская сторона будет искать для встреч другую страну и другой город.

Украина исключает возобновление переговоров по Донбассу в Минске, - Резников
Фото: предоставлено пресс-службой

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после завершения пандемии не будет ехать в Минск на переговоры по Донбассу из-за вражеской риторики Беларуси относительно Украины.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город. Я думаю, поскольку сегодня Беларусь пока находится под влиянием РоSSийской Федерации, то для нас нет доверия к этой территории", - сказал Резников.

Напомним, в марте глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что с территории Украины большими партиями незаконно поставляется оружие, предназначенное для дестабилизации ситуации в стране.

В сентябре 2020 года Александр Лукашенко назвал Украину "форпостом политических провокаций", до этого также говорил, что провокаторы попадают в Беларусь через соседние страны.

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