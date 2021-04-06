На Донбассе вблизи Авдеевки погиб украинский военный

Вследствие прицельного обстрела из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников неподалеку Авдеевки погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

На обстрел роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открыли ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

На месте происшествия работают представители Военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

За прошедшие сутки, 4 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

3 апреля, недалеко от поселка Шумы Донецкой области в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве погиб военнослужащий из состава Объединенных сил.