Зеленский призвал премьера Великобритании усилить санкции в отношении РоSSии
Украинский президент также призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал его увеличить санкционное давление на РоSSию.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Зеленский сообщил главе правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании роSSийского военного контингента у роSSийско-украинской границы и попытках РоSSии сорвать реализацию Минских договоренностей.
"Последние действия РоSSии бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Украинский президент также призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе.
Зеленский также отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО на сегодня является первоочередным приоритетом Украины. Это, по его словам, "способствовало бы укреплению обороноспособности Украины".
Напомним, 2 апреля президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивания Россией военной силы на границах.