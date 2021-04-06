Зеленский призвал премьера Великобритании усилить санкции в отношении РоSSии

Украинский президент также призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал его увеличить санкционное давление на РоSSию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский сообщил главе правительства Великобритании об обострении ситуации на Донбассе, наращивании роSSийского военного контингента у роSSийско-украинской границы и попытках РоSSии сорвать реализацию Минских договоренностей.

"Последние действия РоSSии бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам - членам НАТО и всей Европе", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский президент также призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе.

Зеленский также отметил, что получение Плана действий по членству в НАТО на сегодня является первоочередным приоритетом Украины. Это, по его словам, "способствовало бы укреплению обороноспособности Украины".