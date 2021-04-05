Расследование по делу подполковника налоговой, подозреваемого в передаче информации "ДНР", продлили на 3 месяца.

В понедельник, 5 апреля, Государственное бюро расследований провело брифинг о ходе досудебного расследования по делу подполковника налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины, который содействовал террористической организации «ДНР». В пресс-службе ГБР отметили, что срок предварительного расследования по делу был продлен на 3 месяца.

Об этом сообщает официальный сайт ГБР.

В частности, досудебным расследованием установлено, что чиновник длительное время несанкционированно копировал и передавал членам террористической организации «ДНР» информацию, с ограниченным доступом, которая обрабатывается в автоматизированных системах ДФС Украины. 20 февраля подполковника задержали после передачи имитируемого тайного документа.

Успешные действия правоохранительных органов в деле стали возможными благодаря плодотворному сотрудничеству нескольких государственных ведомств, в частности Государственного бюро расследований, Государственной фискальной службы Украины, СБУ и Офиса Генерального прокурора. Спикер ГБР отметила, что руководство ГФС предоставляло полную поддержку в раскрытии злоумышленника.

"В ходе досудебного расследования руководство Государственной фискальной службы всесторонне способствовало выявлению и документированию расследованных уголовных преступлений, в совершении которых подозревается оперуполномоченный. Подразделения ГФС давали всестороннюю информацию для органа досудебного расследования, также положенную в основу сообщенного подозрения", - отметила Ольга Чиканова.

Должностному лицу ГФС сообщено подозрение в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), несанкционированном копировании информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, что привело к ее утечке, совершенном повторно (ч. 3 ст. 362 УК Украины) , а также в покушении на разглашение государственной тайны (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 УК Украины).

22 февраля судом работнику ГФС избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следователи ГБР готовят ходатайство о продлении срока действия избранной меры пресечения подозреваемому. Сейчас идет активная фаза досудебного расследования.