"ДНРовцы" обвинили ВСУ в убийстве пятилетнего мальчика, - Казанский

Оккупационные власти "ДНР" обвинили Вооруженные силы Украины в убийстве пятилетнего ребенка. По словам боевиков, беспилотник ВСУ якобы сбросил какое-то взрывное устройство на поселок Александровское, расположенный в глубоком тылу, в 15 километрах от линии фронта, на окраине города Енакиево. В результате погиб ребенок и получила ранения женщина.

Фото: https://www.facebook.com/den.kazansky

Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины журналист Денис Казанский.

"Сам рассказ выглядит абсолютно дико и нелогично. Получается, что украинский дрон без проблем, минуя все средства ПВО, спокойно залетел в тыл боевиков. Но вместо того, чтобы разбомбить какую-то базу с техникой или командный пункт, просто выбрал в качестве мишени случайных людей на огороде. И сбросив на них взрывное устройство - так же спокойно улетел обратно", - пояснил он в фейсбуке.

Казанский отметил, что из-за этой "чуши" в роSSийских СМИ началась настоящая вакханалия.

"Пропагандисты получили из ящиков запыленные методички 2014 года и завели старую шарманку про фашистов и карателей, которые распинают мальчиков. Причем никто даже не пытался разобраться, что произошло. РоSSияне путали поселок Александровское (окраина Енакиево) с Александровкой (западная окраина Донецка) и распространяли ложь о том, что ребенок погиб там. В результате бред про убитого с БПЛА ребенка прокомментировал даже спикер Госдумы Володин, который потребовал исключить Украину из ПАСЕ ", - рассказал журналист.

Но, подчеркнул он, самое печальное, что, в отличие от несуществующего распятого мальчика, ребенок под Енакиево действительно погиб. Только боеприпас, который забрал его жизнь, не упал с неба, а, пожалуй, хранился где-то в сарае или просто лежал во дворе. Ведь гранаты, монки, снаряды, которые не взорвались, - обычные находки для зоны АТО/ООС. И часто люди тянут такие находки к себе домой.

"Но воины "русского мира" не придумали ничего лучше, чем использовать этот трагический случай для разжигания ненависти и создания очередного мифа о зверствах украинцев. Пропагандисты из РФ уже два дня бьются в истерике, проклиная нас на все лады. Нашлись и те, кто подключился к этому хору в Украине. Например, разносить роSSийский фейк бросился забытый социалист-уголовник Василий Волга, из Киева во всех деталях видевший, кто как и с какими намерениями крепил на беспилотник взрывное устройство", - добавил Денис Казанский.

Фото: facebook.com/den.kazansky

Напомним, что бывший глава Госфинуслуг Василий Волга сидел за взяточничество.

В 2012 году его приговорили к пяти годам лишения свободы, но в январе 2015 года он вышел на свободу после замены приговора на более мягкий.

Как сообщалось, на прошлой неделе оккупанты на Донбассе запустили в сторону позиций ВСУ детский самолет со взрывчаткой. Игрушка сдетонировала при стягивании кошкой.