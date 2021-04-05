ОАСК признал противоправной констатацию плагиата в работах Шкарлета

Министр образования в судебном порядке "защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом".

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования по констатации плагиата в научных работах министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом Шкарлет написал в своем телеграм-канале.

"По моему иску против НАЗЯВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Как и обещал, в судебном порядке я защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом", - отметил министр.

По словам Шкарлета, "на некоторое время Комитет по вопросам этики НАЗЯВО превратился в инструмент манипуляций".

"Убежден, что подобная практика должна быть искоренена. Решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых должно приниматься исключительно в рамках действующего законодательства, уполномоченными структурами и только на основании доказанных фактов. Сейчас считаю эту историю исчерпанной", - подчеркнул министр.

Напомним, 4 июня прошлого года, спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на должность министра образования, на сайте ошибок и фальсификаций в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в его монографии. Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, который был опубликован на три года раньше. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет.

Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью LB.ua заявил, что в его тексте "есть квадратные скобочки".

17 декабря 2020 года Шкарлет был назначен министром образования и науки минимальным количеством голосов - 226. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов. Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что буквально незадолго до голосования достаточного количества голосов за назначение не было, впрочем, после этого был звонок от президента.