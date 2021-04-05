ОАСК признал противоправной констатацию плагиата в работах Шкарлета

Министр образования в судебном порядке "защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом".

ОАСК признал противоправной констатацию плагиата в работах Шкарлета
Фото: Макс Требухов

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования по констатации плагиата в научных работах министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом Шкарлет написал в своем телеграм-канале.

"По моему иску против НАЗЯВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Как и обещал, в судебном порядке я защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом", - отметил министр.

По словам Шкарлета, "на некоторое время Комитет по вопросам этики НАЗЯВО превратился в инструмент манипуляций".

"Убежден, что подобная практика должна быть искоренена. Решение о наличии или отсутствии плагиата в работах украинских ученых должно приниматься исключительно в рамках действующего законодательства, уполномоченными структурами и только на основании доказанных фактов. Сейчас считаю эту историю исчерпанной", - подчеркнул министр.

Напомним, 4 июня прошлого года, спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на должность министра образования, на сайте ошибок и фальсификаций в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в его монографии. Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, который был опубликован на три года раньше. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет.

Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью LB.ua заявил, что в его тексте "есть квадратные скобочки".

17 декабря 2020 года Шкарлет был назначен министром образования и науки минимальным количеством голосов - 226. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов. Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что буквально незадолго до голосования достаточного количества голосов за назначение не было, впрочем, после этого был звонок от президента.

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