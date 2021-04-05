ЦИК объявила выборы в Раду на Прикарпатье состоявшимися

Результаты выборов будут установлены после вступления в законную силу всех судебных решений.

Центральная избирательная комиссия 5 апреля приняла протокол с мокрой печатью от окружной избирательной комиссии № 87 об итогах голосования на промежуточных выборах в парламент 28 марта.

Результаты выборов будут установлены после вступления в законную силу всех судебных решений, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Очень непростые выборы состоялись. Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установленные факты исчезновения избирательных бюллетеней. Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших эти нарушения. В свою очередь ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - отметил глава комиссии Олег Диденко.

Напомним, победителем выборов признали кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Его разрыв с Александром Шевченко составил около 750 голосов. Подсчет голосов сопровождался заявлениями о фальсификациях, а на пяти участках выявлено расхождение голосов за Шевченко, на всех них голосование признали недействительным.

Результаты на этих участках свидетельствовали о большинстве голосов за Шевченко, но часть бюллетеней исчезла. Согласно закону, если голосование на участке признается недействительным, то с него не засчитываются все голоса за всех кандидатов.

Ивано-Франковский окружной административный суд признал безосновательным пересчет голосов из двух участков в 87-й ОИК.