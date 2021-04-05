Кличко назвал условия введения комендантского часа в Киеве

"Если сейчас цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас не будет другого выхода".

В Киеве могут ввести комендантский час, если количество новых случаев коронавируса будет "зашкаливать". Однако решение о введении этой ограничительной меры может принять только правительство.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире Украина 24.

Мэр отметил, что комендантский час в настоящее время ввели многие страны Европы.

"Пока у нас нет достаточного количества вакцины, остается тот же путь разорвать цепочку передачи инфекции. Если сейчас цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас не будет другого выхода, кроме как переходить к чрезвычайному положению", - сказал мэр столицы.

Он отметил, что чрезвычайное положение своим решением должно ввести правительство.

Кличко добавил, что киевские больницы почти полностью заполнены, и город "очень близок" к коллапсу медицинской системы.

"Вирус сейчас более агрессивный, у нас большие осложнения. Если раньше мы из десяти человек госпитализировали двух, то сейчас госпитализируем семерых с осложнениями", - отметил он.

Напомним, с понедельника, 5 апреля столица Украины пошла на жесткий локдаун. Киев закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководители же учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, - предоставить отпуска.

Столица уже останавливала пассажирские перевозки для предотвращения распространения ковида в марте прошлого года. Тогда Киевская городская государственная администрация обнародовала маршруты, продолжившие работу, в них пускали только по спецпропускам и документам, удостоверяющим личность.