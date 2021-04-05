Глава Нацполиции поблагодарил "неравнодушных граждан" за сообщения о нарушении карантина

Клименко считает, что "помощь общественности очень важна".

Глава Нацполиции поблагодарил "неравнодушных граждан" за сообщения о нарушении карантина
Голова Нацполіції Ігор Клименко
Фото: пресслужба Нацполіції

Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на сотрудников Национальной полиции. Часто правоохранители фиксируют нарушения со стороны предпринимателей благодаря информации неравнодушных граждан.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что вы хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе учреждений развлечений, питания, торговли ... Каждый день более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не везде успеваем, поэтому помощь общественности очень важна", - написал Клименко в фейсбуке.

Глава Нацполиции сообщил, что за прошедшую неделю:

  • составлен 1 881 админпротокол за нарушение правил карантина людей (всего с начала карантина - 85 982 админпротокола)
  • вынесено 11 044 админпостановлений по неношению масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановления)
  • проверено 72 387 субъектов хозяйствования. Выявлено 1 095 нарушений, приостановлена работа 136 учреждений (из них 72 - учреждения досуга, 64 - питания).

Как сообщалось, с 5 апреля полицейские Киева усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина. Столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений, составляют административные протоколы.

Также работники полиции патрулируют в лесопарковых зонах и других общественных местах, где возможно скопление граждан.

Полиция с помощью громкоговорителя призывает киевлян соблюдать карантинные требования.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанкуВ США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанку
Депутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из УкраиныДепутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Большинство киевских офисов нарушают правила карантина, - ГоспродпотребслужбаБольшинство киевских офисов нарушают правила карантина, - Госпродпотребслужба
В Ужгороде предприниматели устроили акцию против "избирательного карантина"В Ужгороде предприниматели устроили акцию против "избирательного карантина"
Коррупция и незаконные задержания: Госдеп США обнародовал отчет о нарушении прав человека в УкраинеКоррупция и незаконные задержания: Госдеп США обнародовал отчет о нарушении прав человека в Украине
Глава Минфина обнародовал декларацию о доходахГлава Минфина обнародовал декларацию о доходах
Глава НАПК составил новый протокол на Тупицкого о конфликте интересовГлава НАПК составил новый протокол на Тупицкого о конфликте интересов
Экс-глава СБУ Киева, управлявший зачисткой Евромайдана, не явился на суд из-за коронавирусаЭкс-глава СБУ Киева, управлявший зачисткой Евромайдана, не явился на суд из-за коронавируса
Глава Еврокомиссии вновь пригрозила AstraZeneca приостановлением экспорта вакциныГлава Еврокомиссии вновь пригрозила AstraZeneca приостановлением экспорта вакцины
Глава правления "Украинской биржи" стал заместителем министра инфраструктурыГлава правления "Украинской биржи" стал заместителем министра инфраструктуры
В Тернополе из-за ковида умер глава городского судаВ Тернополе из-за ковида умер глава городского суда
Глава "Укроборонпрома" во время визита в Японию узнал, что заболел ковидомГлава "Укроборонпрома" во время визита в Японию узнал, что заболел ковидом
Последние новости
Подгружаем последние новости