Глава Нацполиции поблагодарил "неравнодушных граждан" за сообщения о нарушении карантина

Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на сотрудников Национальной полиции. Часто правоохранители фиксируют нарушения со стороны предпринимателей благодаря информации неравнодушных граждан.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что вы хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе учреждений развлечений, питания, торговли ... Каждый день более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не везде успеваем, поэтому помощь общественности очень важна", - написал Клименко в фейсбуке.

Глава Нацполиции сообщил, что за прошедшую неделю:

составлен 1 881 админпротокол за нарушение правил карантина людей (всего с начала карантина - 85 982 админпротокола)

вынесено 11 044 админпостановлений по неношению масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановления)

проверено 72 387 субъектов хозяйствования. Выявлено 1 095 нарушений, приостановлена работа 136 учреждений (из них 72 - учреждения досуга, 64 - питания).

Как сообщалось, с 5 апреля полицейские Киева усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина. Столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений, составляют административные протоколы.

Также работники полиции патрулируют в лесопарковых зонах и других общественных местах, где возможно скопление граждан.

Полиция с помощью громкоговорителя призывает киевлян соблюдать карантинные требования.