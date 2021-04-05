В Турции задержали 10 отставных адмиралов по подозрению в организации госпереворота

Военные выступили в защиту Конвенции Монтрё.

В Турции задержали 10 отставных адмиралов по подозрению в организации госпереворота
Фото: Офіс президента

Правоохранительные органы Турции задержали десять отставных адмиралов, которые выступили в защиту конвенции Монтре о суверенитете Турции над проливами Босфор и Дарданеллы и подписали открытое письмо.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на турецкие государственные СМИ.

В настоящее время полицейские проводят обыски в домах задержанных, еще четверых военных ищут.

Открытое письмо, подписанное 104 бывшими высокопоставленными служащими Военно-морских сил, вызвало осуждение турецких властей, которые увидели в нем прямой вызов со стороны военных гражданскому правительству. Официальный представитель президента Ибрагим Калин заявил, что в письме есть признаки военного заговора с целью свержения правительства.

"Группа отставных военных ставит себя в смешное и жалкое положение своим заявлением, которое перекликается со временем военных переворотов", - сказал Калин.

4 апреля прокуратура начала расследование в отношении отставных адмиралов. Сообщалось, что их обвинили в "применении силы и насилия для свержения конституционного строя".

В прошлом месяце Турция одобрила план строительства огромного канала, который должен соединять Черное море к северу от Стамбула с Мраморным морем на юге. Проект должен уменьшить судоходное движение по Босфору. Власти заявили, что канал не будет подпадать под действие Конвенции Монтре 1936 года, которая регулирует использование проливов Босфор и Дарданеллы грузовыми судами из других стран.

Напомним, согласно Конвенции Монтре от 1936 года, военные корабли нечерноморских стран имеют право находиться в акватории Черного моря не более 21 дня.

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