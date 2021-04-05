Украина и Катар в рамках визита Зеленского заключили более 10 двусторонних соглашений

Фото: Офис президента Подписание соглашений между Украиной и Катаром

В рамках визита украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Катар страны заключили более 10 двусторонних соглашений.

В присутствии Зеленского и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани подписано Соглашение о сотрудничестве в правовой сфере между Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции Государства Катар, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Подписание Соглашения будет способствовать углублению сотрудничества Украины и Государства Катар в области юстиции, стимулировать обмен знаниями и опытом в правовой сфере, позволит осуществлять координацию по вопросам проведения двусторонних мероприятий наподобие симпозиумов, конференций, семинаров и тренингов по правовым вопросам", - ожидают в ОПУ.

Фото: Офис президента

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Государства Катар Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани также подписали Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Катар о сотрудничестве в области здравоохранения. Заключение документа будет способствовать развитию двусторонних отношений и сотрудничества в области здравоохранения, укреплению сотрудничества в определенных сферах.

Кроме этого, подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины и катарской инвестиционной администрацией. От этих договоренностей ожидают углубления сотрудничества в рамках инвестиционных проектов и участия катарской стороны в приватизации объектов в Украине.

Среди прочего, подписано соглашение в сфере спорта, Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, в сфере инвестиций, о взаимном признании свидетельств моряков, о взаимопонимании в области энергетики, о сотрудничестве между МВД Украины и Катара в области предотвращения и борьбы с преступностью.

"Арсен Аваков и шейх Халид бин Халифа Аль Тани также подписали Совместную Декларацию о намерениях между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Государства Катар. Документ будет способствовать развитию и углублению сотрудничества между МВД Украины и МВД Государства Катар, а также предусматривает намерение сторон подготовить к подписанию совместную декларацию о процедурах обмена водительского удостоверения между правительством Государства Катар и Кабинетом Министров Украины", - добавили в Офисе президента.

Кроме того, министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и исполнительный директор компании "Хасад Фуд" Мохаммед Аль Сада подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и катарской компанией "Хасад Фуд". Документ формализует намерение сторон в дальнейшем обсудить потенциал сотрудничества в аграрной сфере.

Фото: Офис президента

В рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Катар первый заместитель начальника Управления государственной охраны Вячеслав Штучный и руководитель Эмирской Гвардии Государства Катар Хазза бен Халил Аль Шахвани подписали Меморандум о взаимопонимании между Управлением государственной охраны Украины и Эмирской Гвардией Государства Катар по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов. Этот документ поможет урегулировать вопрос по обеспечению безопасности лиц и объектов, охраняемых государственной охраной двух стран.

Также руководитель Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал Меморандум о сотрудничестве с катарской стороной.

Кроме того, во время визита были подписаны соглашения с катарскими компаниями. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр транспорта и связи Государства Катар Джасим Аль Сулейти подписали Договор о внесении дополнительного вклада от участника между «Кютерминалз Дабл Ю Эл Эл» (QTERMINALS W.L.L.) и Обществом с ограниченной ответственностью «Кютерминалз Ольвия». Этот договор определяет безусловные и безотзывные условия, на которых участник обязуется оказать финансовую поддержку и взносы в уставный капитал концессионера для выполнения инвестиционных обязательств по договору концессии от 20 августа 2020 года.

Также было подписано соглашение между UDP Renewables и катарской государственной компанией Nebras Power по инвестициям в объекты "зеленой" генерации, которые планируют построить в 2021-2022 годах. Согласно достигнутым договоренностям, Nebras Power становится владельцем контрольного пакета акций в ряде компаний - операторов солнечных электростанций. Подписание Соглашения будет способствовать углублению сотрудничества Украины и Государства Катар в сфере иностранных инвестиций и развитию отрасли возобновляемой энергетики, инновационной экономики и сохранению окружающей среды.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что его визит в Катар должен стать импульсом для развития двусторонних отношений с государством, которое Украина считает одним из ключевых партнеров в регионе Персидского залива и Арабском мире в целом.