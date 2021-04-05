В Пакистане застрелили судью антитеррористического суда и членов его семьи

Нападавшие скрылись.

В Пакистане застрелили судью антитеррористического суда и членов его семьи
Фото: Радіо Свобода

В Пакистане неизвестные застрелили судью антитеррористического суда Афтаба Африди и трех членов его семьи. По данным властей, нападение произошло на северо-западе страны, в долине Сват, поздно вечером 4 апреля.

Африди, его жена, невестка и двухлетний внук возвращались домой после свадьбы. Охранник и водитель Африди получили серьезные ранения. Нападавшие скрылись, передает Радио Свобода.

5 апреля полиция сообщила, что по меньшей мере четыре человека были задержаны по подозрению в причастности к убийству.

Местные СМИ цитируют представителя полиции, заявившего, что "скорее всего, это было целенаправленное нападение".

Афтаб Африди - известный юрист и правозащитник. Он начал работать в суде по борьбе с терроризмом в округе Сват два месяца назад.

Антитеррористические суды в Пакистане были созданы для рассмотрения различных дел - от финансирования терроризма до судебного преследования виновников вооруженных нападений. Власти говорят, что антитеррористическое законодательство в Пакистане также используется, чтобы заставить замолчать критиков влиятельных вооруженных сил страны.

Как сообщалось, в феврале в Афганистане боевики застрелили трех членов семьи погибшего ранее журналиста.

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