?Украина может поделиться с Катаром опытом организации Чемпионата мира по футболу, - Зеленский

Украина имеет большой опыт проведения массовых мероприятий и спортивных соревнований и готова поделиться им с Катаром, который в 2022 году будет принимать Чемпионат мира по футболу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ .

"Залогом настоящего праздника для болельщиков станет профессиональный менеджмент и традиционное гостеприимство Катара. Хочу добавить, что Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2019 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд. Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами", - сказал президент.

Зеленский объяснил, что это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности. Также, по его словам, украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к мундиалю.

Чемпионат мира по футболу состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Отметим, Чемпионат Европы по футболу 2012 года принимали Украина и Польша - матчи проходили на восьми стадионах: четырех в Польше и четырех в Украине. В финале чемпионата на НСК "Олимпийский" в Киеве сборная Испании защитила титул чемпионов Европы и во второй раз подряд завоевала Кубок Анри Делоне, победив сборную Италии со счетом 4:0.

В турнире приняли участие 16 сборных команд из стран Европы. Польша и Украина квалифицировались в финальную часть чемпионата автоматически на правах хозяев. Для сборной Украины домашнее Евро-2012 стало первым в ее истории.

Напомним, сейчас президент Зеленский с супругой посещают Катар. Президент заявил, что его визит должен стать импульсом для развития двусторонних отношений с государством, которое Украина считает одним из ключевых партнеров в регионе Персидского залива и Арабском мире в целом.