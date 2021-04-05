МВД Молдовы задержало подозреваемого в похищении судьи Чауса, остальные уехали в Украину

Объявленного в розыск Интерпола украинского судью Николая Чауса на территории Молдовы похитили иностранцы. Они уже покинули молдавскую территорию и пересекли границу с Украиной, цитирует главу МВД Молдовы Павла Войку NewsMaker.

Молдавские правоохранители задержали одного подозреваемого, личности организаторов похищения установлены.

"Пока рано говорить об обвинении, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут", - сообщил Войку.

По его словам, переписка организаторов похищения велась на украинском языке.

Напомним, что украинского судью-беглеца Чауса 28 февраля 2017 года задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Дело получило особый резонанс не в последнюю очередь из-за того, что полученные деньги судья хранил в трехлитровых банках.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета, он успел сбежать в Крым, оккупированный Россией . Молдавское издание RISE Moldova недавно заявило, что судья мог бежать с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту Турку.

Судью лишили неприкосновенности и уволили уже после побега. С 2017 года Украина добивается экстрадиции Чауса.

3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева.