МВД Молдовы задержало подозреваемого в похищении судьи Чауса, остальные уехали в Украину

Переписка организаторов похищения велась на украинском языке.

МВД Молдовы задержало подозреваемого в похищении судьи Чауса, остальные уехали в Украину
Николай Чаус
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Объявленного в розыск Интерпола украинского судью Николая Чауса на территории Молдовы похитили иностранцы. Они уже покинули молдавскую территорию и пересекли границу с Украиной, цитирует главу МВД Молдовы Павла Войку NewsMaker.

Молдавские правоохранители задержали одного подозреваемого, личности организаторов похищения установлены.

"Пока рано говорить об обвинении, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут", - сообщил Войку.

По его словам, переписка организаторов похищения велась на украинском языке.

Напомним, что украинского судью-беглеца Чауса 28 февраля 2017 года задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Дело получило особый резонанс не в последнюю очередь из-за того, что полученные деньги судья хранил в трехлитровых банках.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета, он успел сбежать в Крым, оккупированный Россией. Молдавское издание RISE Moldova недавно заявило, что судья мог бежать с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту Турку.

Судью лишили неприкосновенности и уволили уже после побега. С 2017 года Украина добивается экстрадиции Чауса.

3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанкуВ США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанку
Депутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из УкраиныДепутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Судью-беглеца Чауса похитили в МолдовеСудью-беглеца Чауса похитили в Молдове
Печерский райсуд отправил под домашний арест седьмого подозреваемого по делу митинга под ОПУПечерский райсуд отправил под домашний арест седьмого подозреваемого по делу митинга под ОПУ
Кремль отреагировал на обещание США поддержать Украину в случае эскалации агрессии РФКремль отреагировал на обещание США поддержать Украину в случае эскалации агрессии РФ
Соединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации роSSийской агрессии, - министр обороны СШАСоединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации роSSийской агрессии, - министр обороны США
Защита активиста Филимонова заявила об отводе судьиЗащита активиста Филимонова заявила об отводе судьи
Карантин до конца года и полная остановка транспорта: Степанов рассказал, что ждет УкраинуКарантин до конца года и полная остановка транспорта: Степанов рассказал, что ждет Украину
Первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в УкраинуПервая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину
Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправилась в УкраинуПервая партия китайской вакцины CoronaVac отправилась в Украину
Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca в Украину может быть отложена, - РадуцкийПоставка следующей партии вакцины AstraZeneca в Украину может быть отложена, - Радуцкий
Кабмин запретил иностранцам въезд в Украину без негативного теста на COVID-19Кабмин запретил иностранцам въезд в Украину без негативного теста на COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости