На границе с Беларусью застрелился украинский военный

Трагедия произошла в пятницу, 2 апреля, в районе Ковеля.

На границе с Беларусью застрелился украинский военный
Архив

В Волынской области на границе с Беларусью застрелился украинский военный.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 2 апреля.

"Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата", - говорится в сообщении.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Следствие продолжается.

Напомним, 4 марта на территории управления патрульной полиции Львовщины застрелился 34-летний полицейский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанкуВ США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанку
Депутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из УкраиныДепутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
На Банковой призвали выделить украинский вариант русского языкаНа Банковой призвали выделить украинский вариант русского языка
"Власть пытается превратить Украинский культурный фонд в коррумпированный бизнес-проект", - Марина Порошенко"Власть пытается превратить Украинский культурный фонд в коррумпированный бизнес-проект", - Марина Порошенко
Украинский военный подорвался у ШумовУкраинский военный подорвался у Шумов
В Черкасской области подготовили операторов беспилотников, которые будут охранять границу с Россией и БеларусьюВ Черкасской области подготовили операторов беспилотников, которые будут охранять границу с Россией и Беларусью
Украинский военный получил ранение на ДонбассеУкраинский военный получил ранение на Донбассе
Стягиванием войск к границе с Украиной Путин пытается переключить внимание россиян с внутренних проблем, - ВолкерСтягиванием войск к границе с Украиной Путин пытается переключить внимание россиян с внутренних проблем, - Волкер
Еще один украинский военный ранен под НовотошковкойЕще один украинский военный ранен под Новотошковкой
Тихановская заявила, что Крым - украинский, и она готова повторить это в КиевеТихановская заявила, что Крым - украинский, и она готова повторить это в Киеве
Аваков предложил создать русскоязычный проукраинский телеканалАваков предложил создать русскоязычный проукраинский телеканал
РоSSия наращивает войска на границе с Украиной, - ХомчакРоSSия наращивает войска на границе с Украиной, - Хомчак
Последние новости
Подгружаем последние новости