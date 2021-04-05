Трагедия произошла в пятницу, 2 апреля, в районе Ковеля.

В Волынской области на границе с Беларусью застрелился украинский военный.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 2 апреля.

"Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь , покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата", - говорится в сообщении.

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Следствие продолжается.

Напомним, 4 марта на территории управления патрульной полиции Львовщины застрелился 34-летний полицейский.