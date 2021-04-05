Марченко увидел "свет в конце тоннеля" в переговорах с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина приближается к взаимопониманию с Международным валютным фондом.

Об этом он сказал вечером в воскресенье в эфире телеканала "Интер".

"Мы смотрим оптимистично в направлении переговоров, мы видим определенный прогресс. В последнее время он довольно-таки успешен, и последний звонок, который был у премьер-министра, он свидетельствует о том, что мы приближаемся к взаимопониманию по некоторым вопросам, которые еще буквально месяц назад, два месяца назад было сложно реализовывать. Сейчас мы видим свет в конце тоннеля. Мы идем по этому сценарию, он для нас основной", - сказал Марченко.

Он подчеркнул, что требования МВФ для получения нового транша не являются новыми - Украина должна заново выполнить те обязательства, которые уже были реализованы, но по тем или иным причинам отменены.

"Основные ключевые препятствия в сотрудничестве - это не новые обязательства, а обязательства предыдущих периодов, которые мы должны восстановить", - сказал Марченко.

Напомним, что первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

Этой зимой в Украине работала онлайн-миссия МВФ , но решение о пересмотре программы и выделении нового транша так и не было принято.