Марченко увидел "свет в конце тоннеля" в переговорах с МВФ

"Последний звонок премьера свидетельствует, что мы приближаемся к взаимопониманию".

Марченко увидел "свет в конце тоннеля" в переговорах с МВФ
Фото: Подробности

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина приближается к взаимопониманию с Международным валютным фондом.

Об этом он сказал вечером в воскресенье в эфире телеканала "Интер".

"Мы смотрим оптимистично в направлении переговоров, мы видим определенный прогресс. В последнее время он довольно-таки успешен, и последний звонок, который был у премьер-министра, он свидетельствует о том, что мы приближаемся к взаимопониманию по некоторым вопросам, которые еще буквально месяц назад, два месяца назад было сложно реализовывать. Сейчас мы видим свет в конце тоннеля. Мы идем по этому сценарию, он для нас основной", - сказал Марченко.

Он подчеркнул, что требования МВФ для получения нового транша не являются новыми - Украина должна заново выполнить те обязательства, которые уже были реализованы, но по тем или иным причинам отменены.

"Основные ключевые препятствия в сотрудничестве - это не новые обязательства, а обязательства предыдущих периодов, которые мы должны восстановить", - сказал Марченко.

Напомним, что первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

Этой зимой в Украине работала онлайн-миссия МВФ, но решение о пересмотре программы и выделении нового транша так и не было принято.

В конце марта в МВФ заявили, что диалог с Украиной будет продолжен "на протяжении нескольких месяцев". Между тем министр финансов Сергей Марченко недавно сказал, что государству уже некомфортно без денег МВФ.

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