Украина подписала меморандум с прицелом на катарский газ

Минэнерго договорилось о сотрудничестве с Qatar Petroleum.

Украина подписала меморандум с прицелом на катарский газ
Фото: twitter.com/qatarpetroleum

Министерство энергетики Украины и государственная катарская компания Qatar Petroleum подписали меморандум о взаимопонимании в энергетическом сотрудничестве.

Как сообщается на сайте Минэнерго, он предусматривает развитие сотрудничества в сфере инвестиций из Катара в разведку и добычу газа в Украине, а также поставок сжиженного газа из Катара в Украину.

"Сотрудничество в нефтегазовой сфере Украины и Катара - перспективное и важное для нашей страны. Катар является одним из крупнейших производителей газа в мире и имеет ценный опыт и значительные финансовые ресурсы для инвестиций в разведку и добычу газа в Украине. Увеличение собственной добычи газа, диверсификация источников поставок газа соответствует интересам потребителей газа в Украине и будет способствовать устойчивому развитию экономики и укреплению энергетической безопасности Украины", - сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, подписавший меморандум от имени Украины.

Со стороны Катара его подписал президент и генеральный директор компании Qatar Petroleum, государственный министр по энергетике Саад бин Шерида Аль-Каабе.

Меморандум (необязательное соглашение) действует в течение трех лет и может быть автоматически продлен на такой же период.

Напомним, что разговоры о возможности поставок катарского газа в Украину продолжаются уже не один год. Об этом говорил, например, еще премьер Николай Азаров в 2012 году.

В марте 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что Катар готов продавать Украине сжиженный газ. Поставка катарского газа, говорил президент, возможна через терминал в Польше или через турецкий пролив Босфор.

В мае 2020 года Кабинет министров согласовал меморандум о поставках сжиженного газа из США в Украину через польский терминал Свиноуйсьце или плавучую установку в Гданьске. Через несколько месяцев американская сторона меморандума Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта.

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