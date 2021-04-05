Данилов объяснил, почему советует отказаться от понятия "Донбасс"

Секретарь СНБО призвал оставить его в прошлом, как "Малороссию" и "Московию".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что понятие "Донбасс" с 2000 года является инструментом информационной войны против Украины, поэтому его использование сегодня является подпиткой роSSийского антиукраинского нарратива и подыгрыванием роSSийской пропаганде.

Об этом он сказал в комментарии "BBC News Украина".

По его словам, РоSSия умышленно запустила это понятие для противопоставления и искусственного выделения определенного региона с особыми правами и статусом, чтобы в дальнейшем обосновать создание и существование государственных псевдообразований.

Кроме того, добавил секретарь СНБО, район Донбасс исторически охватывал территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной РоSSийской Федерации, в частности, Ростовской области. "И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия «Донбасс» к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных РоSSийской Федерацией, не является корректным", - сказал он.

Данилов считает, что термин "Донбасс" не является "застывшей константой" и должен остаться в прошлом, как это произошло ранее с "Малороссией" и "Московией".

"История - это живой процесс постоянных изменений. То, что считалось аксиомой сто пятьдесят и даже десять лет назад, может быть коренным образом пересмотрено с точки зрения дня сегодняшнего. И если, например, в 18-м веке понятие «Московия» было общепринятым для определения земель, входящих в состав современной РоSSии, то в 21-м веке, к сожалению, это название не является актуальным. Таким же неактуальным является термин «Малороссия» для названия территории современной Украины. Не говоря уже о различных искусственных советских названиях городов и сел - «Пионерское», «Октябрьское», «Ленинское» и др. Изменилось время, и изменились обстоятельства", - сказал Данилов.

Напомним, что ранее МинВОТ попросило не использовать термин "аннексия" в отношении Крыма и Севастополя. Эти украинские регионы правильно называть временно оккупированными РоSSийской Федерацией территориями Украины.