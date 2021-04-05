Зеленский поговорил с эмиром Катара о LNG-терминале и "Большом строительстве"

Президент Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Катаре, встретился с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Как сообщается на сайте президента, они "обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в рамках международных организаций и актуальную международную и региональную проблематику".

Среди прочего речь шла о перспективах строительства LNG-терминала и поставок катарского газа, а также о "Большом строительстве". Зеленский пригласил катарские компании присоединиться к развитию инфраструктурных объектов в Украине "уже в этом году".

Со своей стороны катарский эмир отметил желание и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной.

Лидеры Украины и Катара говорили также о борьбе с коронавирусом, и Зеленский поблагодарил эмира за предоставленную в 2020 году гуманитарную помощь Украине для борьбы с COVID-19.

Президент Украины также пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время. Петр Порошенко также обсуждал с эмиром Катара перспективы закупки сжиженного газа. Украина не имеет терминала для его регазификации, но тогда говорилось, что поставки могут осуществляться по трубопроводу через польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце.

Катар - крупнейший экспортер сжиженного газа в мире.

Потенциально Катар мог бы создать конкуренцию "Газпрому" в Европе и газопроводным газом, но этому препятствуют некоторые факторы. В частности, намерение Катара построить газопровод в Европу через Сирию откладывается на неопределенный срок из-за военно-политической нестабильности в этой стране.