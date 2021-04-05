РоSSия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике, - CNN

За пять лет РФ значительно расстроила свою базу и тестирует там подводный аппарат "Посейдон 2М39 Torpedo".

РоSSия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и тестирует там новейшее вооружение. Эксперты по вопросам вооружения обеспокоены одним роSSийским "супер-оружием" - "Посейдон 2М39 Torpedo".

Это беспилотный подводный аппарат с ядерным оборудованием. Разработка торпеды форсируется президентом РФ Владимиром Путиным, который требует новых достижений в тестировании от министра обороны Сергея Шойгу, пишет CNN.

Эта беспилотная торпеда работает на атомном реакторе и предназначена для доставки боеголовок.

Норвежский вице-адмирал Нилс Андреас Стенсеннес в комментарии отметил, что его агентство оценивает "Посейдон" как "часть нового типа ядерного сдерживающего оружия. Он находится на этапе тестирования. Но это стратегическая система, и она направлена на цели ... и может выходить за рамки региона, где она тестируется сейчас".

Изображения со спутника, которые CNN получили с помощью космических технологий компании Maxar, свидетельствуют о накоплении роSSийских военных баз и оборудования на береговой линии, а также о наличии подземных хранилищ, вероятно, предназначенных для "Посейдона" и другого высокотехнологичного оружия.

Фото: CNN Так выглядела база в 2015 году

Фото: CNN Так эта же база выглядела в 2020 году

"РоSSийское оборудование включает в себя бомбардировщики и сети MIG31BM, а также новые радарные системы, близкие к побережью Аляски", - пишет CNN.

Работник Государственного департамента США прокомментировал, что это "явно военный вызов от россиян в Арктике".

"Это имеет последствия для США и их союзников, не в последнюю очередь потому, что это создает способность к силовому проекту аж до Северной Атлантики", - сказал он.

Изображения со спутника показывают медленное и методичное укрепление аэродромов в нескольких местах вдоль роSSийского побережья.

Американские чиновники опасаются, что вооружение может использоваться для установления фактического контроля над теми областями Арктики, которые вскоре освободятся ото льда, а в настоящее время никому не принадлежат.

"РоSSия восстанавливает советские аэродромы и радиолокационное оборудование, конструирует новые порты и поисково-спасательные центры, а также развивает свой флот атомных ледоколов", - заявил спикер Пентагона Томас Кэмпбелл.