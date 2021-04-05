"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака

Партия «Голос» призывает провести внеочередное закрытое заседание Верховной Рады, вызвав Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака, а также министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом говорится в заявлении лидера партии Киры Рудык, опубликованном в понедельник.

«Последние решения СНБО, которые должны улучшить организацию вакцинации, не содержат реальных критериев эффективности этого плана. Сейчас Парламент должен взять на себя ответственность за будущее страны, за жизнь и здоровье граждан. Мы считаем, что стране нужен конструктивный план действий, чтобы достойно отвечать на каждый из вызовов, - заявила Кира Рудык. Нужен план борьбы с COVID-19: организация массового тестирования, экономическая поддержка граждан, главное - закупка вакцины и организация массовой вакцинации. Украине нужен план развития экономики. Украина должна быть готова к вызовам безопасности».

Согласно заявлению, «Голос» уже обратился с рядом депутатских запросов в Минздрав, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Кабинет Министров и требует прозрачности и подотчетности.

«Мы призываем всех коллег в Верховной Раде поддержать наш план действий и заставить правительство наконец работать эффективно. Только конструктивная и решительная позиция Верховной Рады может сейчас помочь Украине преодолеть этот кризис», - отметила лидер партии «Голос».

В частности, для этого партия призывает заслушать подробный доклад главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака в режиме закрытого заседания Верховной Рады относительно обострения на Востоке.

«Голос» также заявляет о необходимости заслушать отдельный доклад Премьер-министра Шмыгаля о загруженности больничных мест в каждом регионе Украины и создании новых, о плане действий Правительства по преодолению катастрофической ситуации с закупкой вакцин и проведением массовой вакцинации, а также о плане поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест.

Мы требуем разработать и принять с привлечением всех фракций и депутатских групп, поддерживающих конструктивную работу, обращение к СНБО и Кабинету министров с требованием принять безотлагательные меры по организации адекватной работы по закупке вакцины и информированию населения о необходимости вакцинации, организации вакцинации с определением конкретных сроков и ответственных за выполнение», - отметила Кира Рудык.

По ее словам, партия «Голос» также требует принять поручение Кабинету министров Украины разработать и внедрить программу защиты рабочих мест украинцев, поддержки малого и среднего бизнеса, а также разработку механизмов стимулирования экономического роста.

Политическая сила также указывает на необходимость принятия отдельных пакетов законопроектов по поддержке предпринимателей и сохранению рабочих мест во время пандемии, а также финансовой поддержки врачей и медицинских работников.