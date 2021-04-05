Стефанчук предположил, что "слугам" придется пойти на широкую коалицию

Изменить Конституцию без договоренностей с другими партиями невозможно.

Стефанчук предположил, что "слугам" придется пойти на широкую коалицию
Фото: Діана Буцко

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предположил, что "Слуге народа" придется сформировать широкую коалицию ради изменений в Конституцию.

Об этом он сказал в интервью "Главкому".

"По всем программным вещам нам абсолютно хватает голосов фракции «Слуга народа». Конечно, надо проводить переговоры с коллегами, потому что это парламент, здесь иначе не может быть. Чтобы изменить ту же Конституцию, нужно триста голосов. Поэтому, возможно, по каким-то вопросам, связанным с изменением Конституции, например, уменьшением количества народных депутатов, придет время, когда тема о широкой коалиции может возникнуть. Это мое предвидение", - сказал Стефанчук.

Напомним, что фракция "Слуга народа" имеет 245 депутатов, тогда как для принятия решений нужно минимум 226 голосов. Поэтому в Верховной Раде нет коалиции, а существует так называемое монобольшинство президентской партии.

Но на самом деле "Слуга народа" не имеет достаточного количества голосов. По подсчетам Комитета избирателей Украины, только 37 из 230 законов, принятых Верховной Радой в 2020 году, "слуги" могли бы принять сами.

По состоянию на декабрь 2020 года Фракция давала за принятые законы в среднем только 211 голосов.

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