Суд признал безосновательным пересчет голосов на двух участках в 87 ОИК

Ивано-Франковский окружной административный суд признал решение окружной избирательной комиссии №87 о пересчете голосов на двух участках безосновательным. Речь идет об участках №260012 и №260078, сообщили на сайте сети ОПОРА.

Суд отметил, что наличие механического повреждения пачки с неиспользованными бюллетенями и отсутствие указания вида выборов и номера округа на пакетах не является свидетельством "распечатывания документации".

"Суд отказал в удовлетворении требований по учету данных первичных протоколов УИК, составленных до пересчета (будут учитываться данные, полученные при пересчете). Таким образом, суд предоставил оценку решению ОИК, но не создал проблем с исполнением судебного решения и внесением изменений в данные итогов голосования", - сообщила в facebook старшая советник ОПОРЫ по юридическим вопросам Ольга Коцюруба.

В то же время в большинстве случаев решение суда первой инстанции признали действия ОИК относительно пересчета голосов правомерными. Истцом во всех делах был кандидат в нардепы Александр Шевченко, который баллотировался по этому округу.

По оценке аналитиков и юристов ОПОРЫ, суды поддержали подход ОИК о необходимости формального соблюдения требований закона и признали правомерными действия ОИК о направлении на повторный подсчет тех УИК, в которых сейф-пакеты с протоколами были открыты; отсутствовали подписи или фамилии всех членов УИК; на сейф-пакетах обнаружено механическое повреждение пакета с избирательной документацией; на сейф-пакетах не было печати и фамилий с инициалами членов УИК (в пакете были только подписи). По утверждению представителей кандидата Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений.

Напомним, что довыборы на 87 округе были объявлены в связи с тем, что нардеп "Слуги народа" Зиновий Андриевич сложил полномочия после избрания мэром Надворной.

Официального победителя на 50 округе определили быстрее, а вот лидеры голосования по 87 округу менялись чуть ли не каждый час.

В воскресенье после закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов. Утром мэр Ивано-Франковска Марцинкив обнародовал данные параллельного подсчета голосов, согласно которому Шевченко побеждал, Вирастюк был на втором месте с разрывом примерно в 160 голосов, а Кошулинский - на третьем.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. О лидировании своего кандидата сообщила и партия "Слуга народа". Подсчет голосов со вторника и до ночи четверга "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу," потому что исчез ее прошлый голова".

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на изменение главы ОИК. В среду под зданием комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" слуг народа, обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. Ночью ОИК объявила перерыв, подсчет восстановили около 12:00. В итоге досчитали голоса только в ночь на 4 апреля.

Победителем выборов признали Василия Вирастюка. Его разрыв с Шевченко составил около 750 голосов. Подсчет голосов сопровождался заявлениями о фальсификациях, а на пяти участках выявлено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, на всех из них голосование признали недействительным. Результаты на этих участках свидетельствовали о большинстве голосов за Шевченко, но часть бюллетеней исчезла. Согласно закону, если голосование на участке признается недействительным, то с него не засчитываются все голоса за всех кандидатов.