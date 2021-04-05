Налоговые инициативы Минфина являются сомнительными - Магера

Налоговые инициативы Минфина являются сомнительными - Магера

Минфин анонсировал подготовку целого комплекса изменений в Налоговый кодекс Украины, которые являются сомнительными. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Министерство считает, что в отдельных высокодоходных отраслях предприятия уплачивают в бюджет налог на прибыль, близкий к нулю. По мнению чиновников, это происходит потому, что государство возмещает этим предприятиям НДС.

"Украинский бизнес знает: когда в государственном бюджете дыра около 300 млрд грн, а Минфин заговорил о внесении изменений в НК, жди беды. Первые заявления руководства Минфина звучат тревожно. Какие отрасли министерство считает высокодоходными? Кто это будет определять? И высокодоходные по сравнению с какими?", - отмечает С.Магера.

Чиновники говорят, что в законодательстве есть пробелы и они хотят их заполнить. Под так называемую "реформу" попадут налог на прибыль, НДС и экологический налог. В Министерстве заявляют, что политическая поддержка у них уже есть. Это второй тревожный звоночек. Интересы бизнеса вообще не принимаются в расчет. Главное для "реформаторов" - одобрение их идей наверху.

В Минфине есть понимание, что запланированные изменения в НК, суть которых пока не раскрывается, будет трудно провести через парламент. "Тем не мене, главное финансовое ведомство страны заявляет, что не намерено «в дальнейшем мириться с уклонением от уплаты налогов». Третий тревожный звоночек: бизнес еще ничего не нарушил, но его уже считают преступником. В этом чувствуется глубинное непонимание чиновниками сути бизнеса как такового и его роли в экономике", - считает С.Магера.

"Оппоненты могут возразить мне, что не стоит критиковать реформу, пока не опубликованы соответствующие законопроекты. В этом аргументе, конечно, есть логика. Но хочу обратить ваше внимание на общую философию Министерства финансов, которую, я уверен, разделяют и в Государственной налоговой службе. Экономика в кризисе из-за пандемии, бюджету не хватает средств, чтобы выполнять обязательства. Тем более, задерживается транш кредита МВФ. Поэтому во всем виноват бизнес, который не платит налогов, причем виноват просто потому, что Минфину нужны деньги. Каких после этого инвестиционных нянь вам еще не хватает?!", - подытожил народный депутат.



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