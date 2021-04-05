Денонсация Харьковских соглашений - это один из шагов по деоккупации Крыма, - Минреинтеграции

Харьковские соглашения уничтожали военно-морской потенциал Украины.

Денонсация Харьковских соглашений - это один из шагов по деоккупации Крыма, - Минреинтеграции
Фото: предоставлено пресс-службой

Выход из Харьковских договоренностей с РоSSийской Федерацией станет последовательным политическим решением и одним из шагов по деоккупации Крыма, считает вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

В эксклюзивном комментарии LB.ua он заверил, что Харьковские соглашения уничтожали военно-морской потенциал Украины.

"Украине важно демонстрировать свою последовательную позицию относительно деоккупации Крыма и Севастополя. Денонсация Харьковских соглашений - это символический политический сигнал. Он поможет привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом. Потому что есть нонсенс: Севастополь и Крым оккупированы Россией, а если открыть базу законодательства, то увидим , что Харьковские соглашения по сей день отражаются как действующие. в то же время в Конституции Украины уже несколько лет записано, что не может быть на нашей территории иностранных военных баз. К тому же мы отменили договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", который заключен в 1997 году", - пояснил Резников.

Вице-премьер считает, что денонсация Харьковских соглашений - это один из шагов по деоккупации Крыма.

В целом Резников отмечает: важно, чтобы сейчас началась работа по исследованию всех обстоятельств подписания договоренностей.

"Сейчас важно, что началась работа по анализу обстоятельств подписания соглашений. Ведь по большому счету Черноморскому флоту РФ была делегирована охрана морских рубежей Украины. То есть было принято стратегическое решение - остановить развитие ВМС Украины. Если за это привлекут виновных к ответственности, мы покажем, что как страна мы настроены очень серьезно", - пояснил он.

Напомним, 16 марта в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о прекращении действия так называемых Харьковских соглашений. Документом предусматривается денонсировать соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове и ратифицированное Верховной Радой Украины 27 апреля 2010 года.

Как известно, 21 апреля 2010 года президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в Крыму в обмен на предоставление Украине стодолларовой скидки на газ. Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение проверить мотивацию депутатов, которые голосовали за Харьковские соглашения. 12 марта СБУ начала расследовать подписание документа.

В МИД считают, что за нарушение условий договоренностей можно получить компенсацию от РоSSии за оккупацию Крыма, и денонсация Харьковских соглашений не нужна.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанкуВ США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанку
Депутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из УкраиныДепутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов: "когда в мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою"Степанов: "когда в мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою"
Атака на Капитолий США: погиб один из полицейских, нападающий убитАтака на Капитолий США: погиб один из полицейских, нападающий убит
Еще один украинский военный ранен под НовотошковкойЕще один украинский военный ранен под Новотошковкой
Умер один из ключевых фигурантов Уотергейтского скандала Гордон ЛиддиУмер один из ключевых фигурантов Уотергейтского скандала Гордон Лидди
"Частную армию" Семенченко сдал один из ее членов"Частную армию" Семенченко сдал один из ее членов
В Омске умер еще один врач, который лечил НавальногоВ Омске умер еще один врач, который лечил Навального
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
Во втором туре выборов президента Могилянки большинство не набрал ни один из кандидатовВо втором туре выборов президента Могилянки большинство не набрал ни один из кандидатов
СБУ пришла с обыском в офисы "Украинского выбора" Медведчука в деле о содействии оккупации КрымаСБУ пришла с обыском в офисы "Украинского выбора" Медведчука в деле о содействии оккупации Крыма
Зеленский утвердил Стратегию деоккупации КрымаЗеленский утвердил Стратегию деоккупации Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости