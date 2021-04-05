Разумков о разработке украинской вакцины против ковида: "Лучше таких обещаний не давать, а дождаться, пока ученые ее создадут"

"Шансы на то, что нам кто-то эту технологию продаст, в сегодняшних условиях очень невелики".

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал заявления о разработке отечественной вакцины против коронавируса и отметил, что пока препарат не изобретен, таких обещаний лучше не давать.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Раньше звучали заявления о том, что у нас уже есть наработки по вакцине, она скоро появится. Лучше таких обещаний не давать, лучше дождаться, пока украинские ученые ее разработают, потом уже об этом говорить", - подчеркнул Разумков.

"Я слышу много предложений относительно того - а давайте закупим технологии, давайте здесь начнем производить. Но давайте будем откровенны - шансы на то, что нам кто-то эту технологию продаст, в сегодняшних условиях очень невелики, потому что любая технология сегодня стоит больших-больших денег, сегодня это политика, это экономика, геополитика, это возможность влиять, и от такого инструмента иностранный бизнес не сможет отказаться", - добавил он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина должна начать производство собственной вакцины от коронавируса. По его словам, для этого нужно внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

В октябре прошлого года Минздрав заявлял, что хочет разрабатывать украинскую вакцину от ковида за 150 миллионов гривен. Ранее президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от ковида.