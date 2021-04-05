Вйосу Османи избрана президентом Косово

За нее проголосовал 71 из 120 членов парламента.

Вйосу Османи избрана президентом Косово
Vjosa Osmani
Фото: ATV Live

Парламент Косово избрал профессора права и представительницу правящей партии "Самоопределение" Вйосу Османи президентом.

За нее проголосовал 71 член парламента из 120, пишет Reuters. Она на правах и.о. президента руководила страной с ноября прошлого года, после отставки президента Хашима Тачи на фоне расследования о военных преступлениях в Гааге.

В феврале к власти пришло новое правительство премьер-министра Албьина Курти, главы "Самоопределения".

Оппозиционные партии и представители гражданского общества раскритиковали ее назначение, поскольку теперь в Косово и президент, и спикер парламента, и премьер-министр являются представителями одной партии, что нежелательно в стране с шаткой демократией.

В своей речи Османи призвала к диалогу с Сербией, но сказала, что Белград сначала "должен извиниться и привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных во время войны 1998-99 годов".

Напомним, что Кашима Тачи 6 ноября заявил на специальной пресс-конференции, что сдерживает обещание и уходит в отставку после вынесения ему обвинений.

В июле он посетил первое судебное заседание в Гааге. Политик предстал перед Спецтрибуналом по расследованию военных преступлений в Косово, в совершении которых в период войны за независимость края от Сербии в 1998-1999 годах он подозревается.

В конце июня прокуратура Спецтрибунала обвинила Тачи и еще восемь представителей бывшей Освободительной армии Косово (ОАК) в совершении жестоких преступлений, в результате которых пострадали сотни косовских албанцев, сербов, цыган и представителей других национальностей, а также политических оппонентов указанных лиц.

К тому же президент Тачи и другие подозреваемые "несут уголовную ответственность за около 100 убийств", утверждалось в заявлении прокуратуры. Спецтрибунал руководствуется косовским законодательством, но работают в нем международные судьи и прокуроры.

14 февраля в Косово прошли третьи за последние три года парламентские выборы. Победила партия левых националистов "Самоопределение" - ее представители получили 55 мест в парламенте.

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