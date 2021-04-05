Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и стрелкового оружия
Потерь среди военных нет.
За прошедшие сутки, 4 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне, противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
С начала текущих суток, 5 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе.
Напомним, ранее оккупанты на Донбассе запустили в сторону позиций ВСУ детский самолет со взрывчаткой. В течение суток, 3 апреля, в районе боевых действий было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.