Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из гранатометов и стрелкового оружия

За прошедшие сутки, 4 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне, противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 5 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе.