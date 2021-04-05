Иорданского кронпринца обвиняют в сговоре с иностранными агентами

Правительство Иордании обвиняет бывшего наследного принца Хамзу бин Хусейна, сводного брата правителя Абдаллы II, в сговоре с целью "дестабилизации" страны.

Заместитель премьер-министра Айман Сафади на брифинге в воскресенье заявил, что сотрудники службы безопасности перехватили сообщение между окружением Хамзы и им самим и какой-то иностранной стороны о плане, который, по его словам, подрывает стабильность и безопасность в стране, пишет CNN.

С представителями какой именно страны общался бывший наследный принц - в правительстве не рассказали.

"В ходе расследования было выявлено вмешательство и коммуникации, в том числе с некоторыми организациями, в идеальное время для дестабилизации безопасности и Иордании", - заявил Сафади.

По его словам, Хамза пытался "мобилизовать" иорданцев против государственного строя. Сам принц отрицает, что принимал участие в каком-либо заговоре и отклонил обвинения в антиправительственном плане.

"Я нахожусь дома один с женой и детьми, и я хотел сделать эту видеозапись, чтобы миру стало ясно, что то, что вы видите и слышите с точки зрения официальной линии, не является отражением реалий на самом деле", - сказал он.

Сафади в комментарии к этому видео, которое получило BBC, заявил, что принц записал его на английском и арабском языках как "попытку исказить факты и вызвать сочувствие внутри страны и за рубежом". По словам заместителя главы правительства, в этом деле арестовали уже около 16 человек. Расследование продолжается.

Хамза и его брат, ныне король Абдалла II, потеряли отца в 1999 году. Король Хусейн сначала называл своим фаворитом на пост главы государства именно Хамзу, но перед смертью он назвал Абдаллу своим наследником, поскольку Хамза считался слишком молодым и неопытным, чтобы стать монархом.

Иордания является конституционной монархией, но король наделен значительными полномочиями. В частности, он назначает премьер-министров.

Новости о том, что принца Хамзу бин Хусейна поместили под домашний арест во дворце в Аммане на фоне расследования о возможном сговоре для свержения с должности его старшего сводного брата, действующего короля Абдаллы II, появились вчера. Офис украинского президента выразил поддержку королевской семье.