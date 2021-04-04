Две ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке

Удар был направлен против авиабазы Балад к северу от Багдада, но ракеты не долетели до цели.

Две ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
Американские войска в Ираке, 2003
Фото: Wall Street Journal

Две ракеты упали в воскресенье в сельской местности вблизи иракской военной авиабазы, где разместились некоторые американские подрядчики. В результате обстрела погибших нет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракских силовиков.

Результаты предварительного расследования свидетельствуют, что удар был направлен против авиабазы Балад к северу от Багдада, но ракеты не долетели до цели и упали возле села Аль-Бу-Аси на юго-востоке.

Последний налет на авиабазу Балад был 15 марта. Тогда по меньшей мере пять ракет попали в базу.

Ни одна группа пока не взяла на себя ответственность за налет. Иракские чиновники заявляют, что некоторые вооруженные группы, поддерживаемые Ираном, ранее заявляли о подобных случаях.

Американские чиновники обвиняют вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, в регулярных ракетных обстрелах американских объектов в Ираке, в том числе вблизи посольства США в Багдаде.

Связанные с Ираном парамилитарные группировки требуют, чтобы все иностранные войска, включая американские, численность которых в Ираке насчитывает около 2500 человек, покинули страну.

В Ираке сейчас находятся войска коалиции под руководством США, миссия которой заключается в борьбе с боевиками "Исламского государства" .Там также находится миссия под руководством НАТО, обучает иракские силы безопасности.

Напомним, в январе прошлого года Тегеран запустил более десяти баллистических ракет с иранской территории в направлении как минимум двух военных баз в Ираке, на которых размещаются военнослужащие США. После атаки США запретили все гражданские перелеты над воздушным пространством Ирана и Ирака, а также над водами Персидского и Оманского заливов.

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