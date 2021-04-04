Сириец пытался подкупить харьковского пограничника, чтобы пропустили его соотечественников
Он предлагал 1500 долларов взятки.
В харьковском аэропорту гражданин Сирии пытался дать начальнику одного из подразделений отдела пограничной службы 1500 долларов взятки.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
"Таким образом правонарушитель 1988 года рождения пытался решить вопрос о содействии в беспрепятственном пересечении государственной границы в пункте пропуска "Харьков-авиа" его соотечественниками, гражданами Сирии", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали иностранца в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сразу после передачи взятки должностному лицу. Деньги изъяты.
Сейчас решается вопрос сообщения иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.
Первоочередные следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники уголовного преступления.
Напомним, россиянин, нарушивший порядок въезда в Крым, пытался подкупить украинскую пограничницу. Мужчине запретили въезд в Украину в течение трех лет.