В Великобритании тестирования ковид-паспортов начнут с комедийного вечера в Ливерпуле

Среди испытаний также будут: спортивные соревнования, чемпионат мира по снукеру, массовый пробег, вечеринка в ночном клубе, бизнес-конференция и кинопоказ.

В Великобритании тестирования ковид-паспортов начнут с комедийного вечера в Ливерпуле
Фото: ЕРА/UPG

Правительство Великобритании планирует испытать схему ковид-паспортов для безопасного проведения спортивных матчей, конференций и работы ночных клубов в Англии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на СМИ.

В документах будет указываться информация о том, что человек был привит, недавно получил отрицательный тест или имеет естественный иммунитет.

Схемы будут тестировать до середины мая.

Испытания будут включать полуфинал и финал Кубка Англии на лондонском стадионе "Уэмбли", чемпионат мира по снукеру в Шеффилде, массовый пробег в "Хатфилд Хаус" в Хартфордшире и несколько мероприятий в Ливерпуле, включая вечер в ночном клубе, бизнес-конференцию и кинопоказ в городе", - говорится в сообщении.

Первым пилотным событием станет комедийный вечер в Ливерпуле 16 апреля, где участники аудитории будут проходить тест на коронавирус до и после шоу.

Профессор Иэн Бухан из Университета Ливерпуля поможет провести тестирование для испытаний. Он рассказал, что вакцинация не будет критерием для участия в этих мероприятиях.

Национальная служба здоровья работает над системой, которая позволит людям демонстрировать свой статус с помощью приложения или бумажного сертификата.

Правительство заявило, что также работает с клиническими и этическими экспертами относительно исключения для людей, которым прививки не рекомендуются. Чиновники говорят, что не хотят, чтобы схема, которую оно описывает как "сертификацию статуса Covid", использовалась в общественном транспорте или в основных магазинах.

Компаниям в Англии, которые могут открыть работу в ближайшие недели, включая пабы, рестораны и розничную торговлю, пока не придется использовать эту систему. Однако источники утверждают, что не исключается необходимость получения сертификата в будущем.

Напомним, Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании выявило 30 случаев тромбоза у пациентов после прививок вакциной от коронавируса AstraZeneca. В целом по стране этим препаратом полностью привили больше 11 миллионов человек.

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