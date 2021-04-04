Папа Франциск проводит Пасхальную мессу

Он также произнесет свое традиционное благословение "городу и миру".

Папа Франциск проводит Пасхальную мессу 4 апреля в базилике Святого Петра.

Об этом пишет “Радио Свобода”.

Оттуда он произнесет свое традиционное благословение "городу и миру".

Фото: ЕРА/UPG

В канун праздника папа Римский обратился к около 200 человекам, которые находились в масках и на дистанции, выразив надежду, что темные времена пандемии закончатся, и люди смогут снова открыть "благодать повседневной жизни".

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Праздничная месса по случаю Пасхи обычно проводится перед десятками тысяч людей на площади Святого Петра в Ватикане, но в этом году Франциск отправит службу только перед ограниченной группой людей - с целью не допустить распространения коронавирусной болезни.

Это уже вторая подряд Пасха, когда все папские службы посещают лишь несколько сотен человек вместо нескольких тысяч.

Напомним, верующие западного обряда отмечают сегодня Пасху.

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