В прошлом году пиротехники ГСЧС уничтожили по меньшей мере 2100 авиационных бомб

В воскресенье, 4 апреля, мир отмечает Международный день просвещения по минной безопасности и помощи в противоминной деятельности.

В воскресенье, 4 апреля, мир отмечает Международный день просвещения по минной безопасности и помощи в противоминной деятельности, основанный Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения осведомленности населения об опасности, которую несут в себе мины и взрывоопасные пережитки войны.

Об этом напоминает пресс-служба ГСЧС.

"Для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям очистка территории страны от взрывоопасных предметов времен прошлых войн сегодня является одной из приоритетных задач. Также с 2014 года пиротехники ГСЧС проводят работы по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, которыми загрязнены Донецкая и Луганская области вследствие вражеских обстрелов на востоке Украины", - говорится в сообщении.

С 6 июля 2014 года пиротехники ГСЧС на территории Донецкой и Луганской областей обнаружили, изъяли и обезвредили около 220 000 единиц ВОП, проверены участки территорий общей площадью более 32 тыс. га, а также акватории водных объектов общей площадью 101 га.

В целом на протяжении прошлого года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяло и уничтожило более 70 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе, более 2100 авиационных бомб.

"100 пиротехнических расчетов ГСЧ С численностью более 600 человек личного состава бесстрашно выполняют работы по разминированию земель от взрывоопасных предметов по Украине, более 100 человек ежедневно выполняют задачи по разминированию территории Донецкой и Луганской областей. Они - герои нашего времени, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других от смертельной опасности, которую несут боеприпасы", - добавили спасатели.

В ГСЧС добавили, что с каждым годом все больше людей травмируются от воздействия ВОП. "Особенно мы должны обратить внимание на проблему защиты детей от опасных находок, которые часто маскируются под предметы быта, детские игрушки и тому подобное. Именно поэтому спасатели постоянно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами, учат правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов, а также посещают дошкольные и учебные заведения во всех регионах государства, рассказывая детям об основах минной безопасности", - отметили спасатели.