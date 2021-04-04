В прошлом году пиротехники ГСЧС уничтожили по меньшей мере 2100 авиационных бомб
В воскресенье, 4 апреля, мир отмечает Международный день просвещения по минной безопасности и помощи в противоминной деятельности.
В воскресенье, 4 апреля, мир отмечает Международный день просвещения по минной безопасности и помощи в противоминной деятельности, основанный Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения осведомленности населения об опасности, которую несут в себе мины и взрывоопасные пережитки войны.
Об этом напоминает пресс-служба ГСЧС.
"Для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям очистка территории страны от взрывоопасных предметов времен прошлых войн сегодня является одной из приоритетных задач. Также с 2014 года пиротехники ГСЧС проводят работы по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, которыми загрязнены Донецкая и Луганская области вследствие вражеских обстрелов на востоке Украины", - говорится в сообщении.
С 6 июля 2014 года пиротехники ГСЧС на территории Донецкой и Луганской областей обнаружили, изъяли и обезвредили около 220 000 единиц ВОП, проверены участки территорий общей площадью более 32 тыс. га, а также акватории водных объектов общей площадью 101 га.
В целом на протяжении прошлого года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяло и уничтожило более 70 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе, более 2100 авиационных бомб.
"100 пиротехнических расчетов ГСЧС численностью более 600 человек личного состава бесстрашно выполняют работы по разминированию земель от взрывоопасных предметов по Украине, более 100 человек ежедневно выполняют задачи по разминированию территории Донецкой и Луганской областей. Они - герои нашего времени, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других от смертельной опасности, которую несут боеприпасы", - добавили спасатели.
В ГСЧС добавили, что с каждым годом все больше людей травмируются от воздействия ВОП. "Особенно мы должны обратить внимание на проблему защиты детей от опасных находок, которые часто маскируются под предметы быта, детские игрушки и тому подобное. Именно поэтому спасатели постоянно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами, учат правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов, а также посещают дошкольные и учебные заведения во всех регионах государства, рассказывая детям об основах минной безопасности", - отметили спасатели.