Большинство киевских офисов нарушают правила карантина, - Госпродпотребслужба

Чиновники напомнили о штрафах за несоблюдение карантина.

Председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах, большинство из которых продолжили работать в полном объеме, несмотря на карантин.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", пишет interfax.com.ua.

"К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн", - сказал он.

По его словам, на прошлой неделе в Киеве проверили работу организаций, как государственных, так и частных. Оказалось, что в большинстве офисов карантин нарушают.

Рубан отметил, что в случае выявления нарушений на место направят правоохранителей.