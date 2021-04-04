Большинство киевских офисов нарушают правила карантина, - Госпродпотребслужба

Чиновники напомнили о штрафах за несоблюдение карантина.

Большинство киевских офисов нарушают правила карантина, - Госпродпотребслужба
Фото: armyinform.com.ua

Председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах, большинство из которых продолжили работать в полном объеме, несмотря на карантин.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", пишет interfax.com.ua.

"К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тыс. грн", - сказал он.

По его словам, на прошлой неделе в Киеве проверили работу организаций, как государственных, так и частных. Оказалось, что в большинстве офисов карантин нарушают.

Рубан отметил, что в случае выявления нарушений на место направят правоохранителей.

Напомним, с понедельника, 5 апреля, Киев вводит более строгие карантинные ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

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