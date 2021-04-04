Минздрав работает над пакетом госфинансирования реабилитации пациентов после ковида

Рабочая группа по этому вопросу была создана еще в начале года.

Министерство охраны здоровья Украины работает над тем, чтобы обеспечить государственное финансирование реабилитации пациентов, перенесших коронавирус в амбулаторных и стационарных условиях - через Национальную службу здоровья.

Об этом в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" заявила заместитель Министра здравоохранения Ирина Микичак, пишет Interfax.com.ua.

Она отметила, что рабочая группа по наработке соответствующего реабилитационного постковидного пакета НСЗУ была создана в соответствии с приказом министра здравоохранения Максима Степанова еще в начале года.

"Пациент сопровождается, прежде всего, семейным врачом. То есть, когда он выписался из стационара или закончил лечение амбулаторно, он всегда сопровождается семейным врачом, который знает все его проблемы и знает, в какой помощи пациент нуждается. Соответственно, семейный врач дает направление в тот или иной стационар, даже не дожидаясь, пока НСЗУ будет отдельно пакет финансировать, потому что у нас работают больницы различной направленности", - рассказала Микичак.

Кроме того, министерство работает над тем, чтобы санатории системы МОЗ могли также оказывать соответствующую помощь.

Напомним, с начала пандемии в Украине от коронавируса выздоровело 1 347 193 человека.