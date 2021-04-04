Папа Римский призвал делиться вакцинами с беднейшими странами

Он назвал вакцины "важным инструментом" в борьбе с COVID-19.

Папа Римский Франциск в своем послании "Urbi et Orbi" - "Городу и миру" призвал международное сообщество ускорить распространение вакцин против коронавируса и обеспечить снабжение беднейших стран.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Пандемия все еще распространяется, а социальный и экономический кризис остается серьезным, особенно для бедных. Каждый, особенно наиболее уязвимые среди нас, нуждается в помощи и имеет право на доступ к необходимой помощи", - сказал Папа в традиционном послании 4 апреля.

Фото: ЕРА/UPG

Он назвал вакцины "важным инструментом" в борьбе с COVID-19.

Папа Римский выступил со своей речью перед обществом из около 200 человек в огромной базилике Святого Петра.

До пандемии Пасхальную мессу обычно проводили на площади Святого Петра перед десятками тысяч паломников. Но уже вторую подряд Пасху мессу служат в помещении, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, ранее Папа Франциск в базилике Святого Петра провел Пасхальную мессу.

Верующие западного обряда отмечают сегодня Пасху.