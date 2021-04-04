Зеленский: рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении Украине ПДЧ в НАТО
Президент Украины поздравил партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора.
Фото: nato.int
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении Украине Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.
"Поздравляю партнеров по НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине. Армия Украины сильная и продолжает необходимые реформы", - написал он в Твиттере.
Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine. The Army of ?? is strong & continues needed reforms