Зеленский: рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении Украине ПДЧ в НАТО

Президент Украины поздравил партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении Украине Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

"Поздравляю партнеров по НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине. Армия Украины сильная и продолжает необходимые реформы", - написал он в Твиттере.

Congratulations to @NATO partners on the anniversary of The North Atlantic Treaty! Look forward to extending our practical cooperation to strengthen Euro-Atlantic security. Count on support of Allies in granting MAP to #Ukraine . The Army of ?? is strong & continues needed reforms — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что роSSийская агрессия убедила украинцев в необходимости вступления в Североатлантический альянс.

В стратегии развития НАТО до 2030 года отражено намерение укреплять партнерство со странами-соседями, а также с близкими по духу демократическими странами мира.