Германия и Франция обнародовали совместное заявление относительно обострения на Донбассе

Берлин и Париж подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Германия и Франция обнародовали совместное заявление относительно обострения на Донбассе
Фото: vchasnoua.com/

Германия и Франция заявили об обеспокоенности ростом количества нарушений режима прекращения огня после стабилизации ситуации на востоке Украины с июля 2020 года.

Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств Германии и Франции, пишет “Европейская правда”.

"Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за перемещениями роSSийских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации", - говорится в заявлении.

Берлин и Париж подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Как посредники, в нормандском формате Германия и Франция стремятся реализовать Минские соглашения в полном объеме. С этой целью продолжаются регулярные переговоры", - отметили в МИД Германии и Франции.

Следовательно, страны приветствуют продление мандата Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине (СММ) и призывают прекратить ограничения их свободы передвижения, чтобы СММ могла выполнять свои задачи в соответствии со своим мандатом.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму.

2 апреля президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивание Россией военной силы на границах. Президент США заверил, что Штаты не оставят Украину без поддержки.

О том, что РоSSия сгоняет военную технику к украинским границам, на этой неделе в парламенте сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. РоSSия наращивает войска под видом подготовки к учениям "Запад-2021". Вражеские войска сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской областях. В тот же день Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление относительно эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

Главное управление разведки Минобороны заявило, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в том числе к наступлению вглубь территории Украины. После этого послы стран НАТО провели совещание в связи с наращиванием Россией войск у украинских границ. Они также обсуждали недавнюю эскалацию в зоне боевых действий на востоке Украины.

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